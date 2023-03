Merck, nel 2022 utili per 3,34 mld e vendite nette in crescita del 12,9% (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Il gruppo tedesco Merck, leader nel settore della scienza e della tecnologia, chiude in positivo l'anno 2022, con un utile al netto delle imposte di 3,34 miliardi di euro, in crescita di 0,27 miliardi rispetto al 2021, e prevede un 2023 ‘sfidante'. Nonostante le difficoltà determinate dalla congiuntura geopolitica ed economica che hanno caratterizzato l'esercizio 2022, dunque, Merck ha registrato una crescita redditizia. Sono questi i dati che emergono dalla presentazione dei dati economici relativi al 2022. Il fatturato netto del Gruppo è aumentato del 12,9% sul 2021, attestandosi a 22,23 miliardi di euro. A trainare la crescita sono il comparto ‘Life science' e quelli ‘Healthcare' ed ‘Electronics', rappresentando da soli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Il gruppo tedesco, leader nel settore della scienza e della tecnologia, chiude in positivo l'anno, con un utile al netto delle imposte di 3,34 miliardi di euro, indi 0,27 miliardi rispetto al 2021, e prevede un 2023 ‘sfidante'. Nonostante le difficoltà determinate dalla congiuntura geopolitica ed economica che hanno caratterizzato l'esercizio, dunque,ha registrato unaredditizia. Sono questi i dati che emergono dalla presentazione dei dati economici relativi al. Il fatturato netto del Gruppo è aumentato del 12,9% sul 2021, attestandosi a 22,23 miliardi di euro. A trainare lasono il comparto ‘Life science' e quelli ‘Healthcare' ed ‘Electronics', rappresentando da soli ...

