Merck | con diversificazione produzioni e forniture gettate basi per ulteriore crescita

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Nel 2022 Merck ha proseguito con l'espansione globale delle proprie capacità, gettando le basi per un'ulteriore crescita organica, attraverso la diversificazione e la regionalizzazione delle proprie catene di produzione e fornitura. E' quanto emerge dalla presentazione dei dati economici relativi al 2022. Gli investimenti annunciati da Merck comprendono l'espansione dei siti 'Life science' a Cork (Irlanda), a Rockville (Maryland, Usa), a Molsheim (Francia), come pure a Wuxi (Cina). Il settore 'Healthcare' ha posto le basi per il Centro di scienza traslazionale e il Centro di lancio e tecnologia a Darmstadt, Germania. Nel mese di febbraio 2023, il settore 'Electronics' ha festeggiato l'inaugurazione del proprio impianto di produzione ...

