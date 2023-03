Mercato San Severino, dopo 10 anni rinasce il complesso bandistico della città (Di giovedì 2 marzo 2023) rinasce, dopo 10 anni, il complesso bandistico città di Mercato San Severino: da questa mattina, con la firma dell’atto di Convenzione con l’Associazione “Musica e Vita – Vincenzo Alise”, la nostra comunità torna ad avere la sua banda musicale e questo, per tutti noi, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Diretta dal Maestro Vincenzo Caputo, il complesso bandistico potrà accompagnare gli eventi istituzionali, le manifestazioni civili e religiose, promuovere concerti ed incontri musicali aperti alla cittadinanza. «Come la Pro-Loco ed il tessuto associativo locale, anche il gruppo bandistico è parte distintiva della storia di un Comune: è un vettore di cultura e tradizioni, uno ... Leggi su zon (Di giovedì 2 marzo 2023)10, ildiSan: da questa mattina, con la firma dell’atto di Convenzione con l’Associazione “Musica e Vita – Vincenzo Alise”, la nostra comunità torna ad avere la sua banda musicale e questo, per tutti noi, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Diretta dal Maestro Vincenzo Caputo, ilpotrà accompagnare gli eventi istituzionali, le manifestazioni civili e religiose, promuovere concerti ed incontri musicali aperti alla cittadinanza. «Come la Pro-Loco ed il tessuto associativo locale, anche il gruppoè parte distintivastoria di un Comune: è un vettore di cultura e tradizioni, uno ...

