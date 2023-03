Mercato dei giocattoli usati: è boom grazie a Netflix e Vinted (Di giovedì 2 marzo 2023) Mercato giocattoli usati, mai così ricco e attivo. La ragione di fondo è strutturata seppur non complessa da comprendere. In rete è sufficiente scrivere “anni 80” o “anni 90” su un motore di ricerca e i risultati che ne vengono fuori sono pazzeschi, a partire dai retro games sempre più giocati anche dai più piccoli. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023), mai così ricco e attivo. La ragione di fondo è strutturata seppur non complessa da comprendere. In rete è sufficiente scrivere “anni 80” o “anni 90” su un motore di ricerca e i risultati che ne vengono fuori sono pazzeschi, a partire dai retro games sempre più giocati anche dai più piccoli. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Se scegli di distruggere il mercato interno e l'indotto automotive per consegnarli alla Cina le alternative sono du… - LaVeritaWeb : C’è un mercato editoriale in forte crescita: quello dei sussidiari per preparare i piccoli anche in età da asilo al… - matteosalvinimi : Qui Milano al MICAM, il salone internazionale leader per le calzature. La crescita del mercato e delle esportazion… - bluvertigobot : E questa è la demagogia dei testi che ricalcano i modelli del mercato di canzoni - nexoslaika : RT @ROBERTO19750813: @FratellidItalia (ANSA) 08 DIC 'Grazie al Superbonus l'Italia è diventata uno dei quattro Paesi Ue più promettenti per… -