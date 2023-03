Menarini, nel 2022 fatturato a oltre 4 miliardi (+6%), successi nell’oncologia e in Usa (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Gruppo Menarini ha realizzato nel 2022 un fatturato di 4,154 miliardi di euro, con una crescita del 6% rispetto al 2021 (3,922 miliardi) e un Ebitda di circa 400 milioni. Il fatturato, in costante crescita dal 2010, quando superò i 3 miliardi, è costituito per il 94% dal settore farmaceutico e per il 5% dalla diagnostica. Il 78% del fatturato consolidato del gruppo è realizzato all’estero, mentre il 22% in Italia. I numeri, che confermano un trend mai arrestato negli ultimi decenni, sono stati illustrati dal board dell’azienda durante un evento con i giornalisti a Firenze, quartier generale di Menarini: sono intervenuti gli azionisti Lucia Aleotti e Alberto Giovanni Aletti, l’amministratore delegato Elcin Barker ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Gruppoha realizzato nelundi 4,154di euro, con una crescita del 6% rispetto al 2021 (3,922) e un Ebitda di circa 400 milioni. Il, in costante crescita dal 2010, quando superò i 3, è costituito per il 94% dal settore farmaceutico e per il 5% dalla diagnostica. Il 78% delconsolidato del gruppo è realizzato all’estero, mentre il 22% in Italia. I numeri, che confermano un trend mai arrestato negli ultimi decenni, sono stati illustrati dal board dell’azienda durante un evento con i giornalisti a Firenze, quartier generale di: sono intervenuti gli azionisti Lucia Aleotti e Alberto Giovanni Aletti, l’amministratore delegato Elcin Barker ...

