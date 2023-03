Meloni | relazioni Italia-India ora partenariato strategico

(Di giovedì 2 marzo 2023) Sul piano commerciale l'obiettivo è aumentare un interscambio già in eloquente ascesa: nel 2022 ha raggiunto il record di 14,9 miliardi di euro con surplus a favore dell’di 5,2 miliardi

Meloni incontra Modi. Dalle materie prime all’energia: ecco i dossier Italia-India Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Nuova Delhi, 02 mar - India e Italia annunciano ufficialmente una nuova cooperazione in materia di difesa. Lo ha detto il premier Narendra Modi dopo l'incontro con il ...Sarà una trasferta impegnativa quella di Giorgia Meloni, che in mattinata incontrerà Modi nella Casa di Hyderabad: l'incontro sarà seguito da dichiarazioni congiunte dei due leader. Successivamente è ...