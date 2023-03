Meloni: "l'India ha un ruolo centrale per facilitare una pace giusta in Ucraina" (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - "Credo che condividiamo l'auspicio che l'India possa, in qualità di presidente G20, svolgere un ruolo centrale nella facilitazione di un percorso negoziale verso la cessazione delle ostilità e una pace giusta" in Ucraina. Sono le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta a New Delhi nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo Indiano. "Faremo tutto quello che possiamo per sostenere la presidenza Indiana per fare passi in avanti e dimostrare la nostra amicizia", ha assicurato Meloni al premier Indiano Narendra Modi. "Modi sa che può contare sulla collaborazione italiana a 360 gradi e sul nostro governo per rafforzare le nostre relazioni", ha aggiunto la ... Leggi su agi (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - "Credo che condividiamo l'auspicio che l'possa, in qualità di presidente G20, svolgere unnella facilitazione di un percorso negoziale verso la cessazione delle ostilità e una" in. Sono le parole del presidente del Consiglio Giorgiaintervenuta a New Delhi nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologono. "Faremo tutto quello che possiamo per sostenere la presidenzana per fare passi in avanti e dimostrare la nostra amicizia", ha assicuratoal premierno Narendra Modi. "Modi sa che può contare sulla collaborazione italiana a 360 gradi e sul nostro governo per rafforzare le nostre relazioni", ha aggiunto la ...

