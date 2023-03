Meloni incontra Modi: "India può facilitare pace in Ucraina" (Di giovedì 2 marzo 2023) Nuova Delhi, 2 mar. (Adnkronos) - Missione in India per la premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è oggi a Nuova Delhi, dove ha incontrato il primo ministro Indiano Narendra Modi. Al centro del colloquio "un'ampia agenda che copre le sfere politica, commerciale ed economica, della difesa, della scienza e della tecnologia, dell'energia, della salute, consolare e culturale", si legge in un tweet del portavoce del ministro degli Affari esteri Indiano. Presente nella delegazione italiana anche il vicepremier e titolare della Farnesina Antonio Tajani. Nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo il bilaterale, Meloni ha ricordato "i grandi choc" che le due nazioni affrontano, dalla "crisi pandemica" a quella internazionale "con l'aggressione russa nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Nuova Delhi, 2 mar. (Adnkronos) - Missione inper la premier Giorgia. La presidente del Consiglio è oggi a Nuova Delhi, dove hato il primo ministrono Narendra. Al centro del colloquio "un'ampia agenda che copre le sfere politica, commerciale ed economica, della difesa, della scienza e della tecnologia, dell'energia, della salute, consolare e culturale", si legge in un tweet del portavoce del ministro degli Affari esterino. Presente nella delegazione italiana anche il vicepremier e titolare della Farnesina Antonio Tajani. Nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo il bilaterale,ha ricordato "i grandi choc" che le due nazioni affrontano, dalla "crisi pandemica" a quella internazionale "con l'aggressione russa nei ...

