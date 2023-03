Meloni incontra Modi | Con l' India accordi su difesa e energia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 2 marzo 2023) Giorgiaè a Dehli perre il suo omologo Narendra. "È stata una splendida accoglienza. È il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del mandato, nel settantacinquesimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali e sono certa che riusciremo a rafforzarle", ha detto la premier dopo essere stata accolta dal primo ministrono al Rashtrapati Bhawan, il palazzo presidenziale, prima tappa della sua visita ufficiale in. I due paesi hanno annunciato ufficialmente una nuova cooperazione in materia died. A dirlo alla stampa, il premier: "E' stato un incontro costruttivo: quest'annoe Italia celebrano il 75esimo anniversario delle loro relazioni bilaterali. Abbiamo deciso di ...