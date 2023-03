Meloni in India, tavolo con il premier Modi. I dossier caldi e le opportunità per l'Italia (Di giovedì 2 marzo 2023) La presidente Meloni in India Difesa e sicurezza energetica. Due le priorità identificate in maniera chiara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Due settori per i quali Italia e India ora “vogliono rafforzare le relazioni bilaterali”. Per creare opportunità di crescita, seguendo la rotta di quel “Mediterraneo allargato”, disegnato fin dagli anni Novanta. Meloni è volata a Nuova Delhi ieri sera per ritrovare il filo interrotto con il partner dell’Asia Meridionale. Un incontro bilaterale, nato margine del G20 di Bali, che potrebbe avere un valore storico. Non solo perché l’interscambio commerciale tra Italia e India vale quasi 15 miliardi di euro, raddoppiato in appena due anni. Ma anche perché i temi su cui le due nazioni ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 marzo 2023) La presidenteinDifesa e sicurezza energetica. Due le priorità identificate in maniera chiara dalla presidente del Consiglio Giorgia. Due settori per i qualiora “vogliono rafforzare le relazioni bilaterali”. Per crearedi crescita, seguendo la rotta di quel “Mediterraneo allargato”, disegnato fin dagli anni Novanta.è volata a Nuova Delhi ieri sera per ritrovare il filo interrotto con il partner dell’Asia Meridionale. Un incontro bilaterale, nato margine del G20 di Bali, che potrebbe avere un valore storico. Non solo perché l’interscambio commerciale travale quasi 15 miliardi di euro, raddoppiato in appena due anni. Ma anche perché i temi su cui le due nazioni ...

