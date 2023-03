Meloni in India, ‘Sandokan’: “Rapporti con Italia sempre meglio” (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – La “tigre della Malesia” torna a ruggire. Ospite del ricevimento organizzato dall’ambasciatore Italiano a Nuova Delhi a margine di una mostra sulle imprese Italiane che partecipano al ‘Make in India’, l’attore Kabir Bedi, noto soprattutto per aver interpretato Sandokan nell’omonimo, celebre sceneggiato televisivo diretto da Sergio Sollima, ha espresso la sua soddisfazione per la visita della premier Giorgia Meloni nella capitale Indiana. “Amo l’Italia soprattutto per il suo patrimonio culturale e per la sua tradizione nel cibo e in altri aspetti”, ha affermato l’attore Indiano naturalizzato Italiano, secondo quanto apprende l’Adnkronos, nel ricevimento a cui ha preso parte anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Bedi si è detto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – La “tigre della Malesia” torna a ruggire. Ospite del ricevimento organizzato dall’ambasciatoreno a Nuova Delhi a margine di una mostra sulle impresene che partecipano al ‘Make in’, l’attore Kabir Bedi, noto soprattutto per aver interpretato Sandokan nell’omonimo, celebre sceneggiato televisivo diretto da Sergio Sollima, ha espresso la sua soddisfazione per la visita della premier Giorgianella capitalena. “Amo l’soprattutto per il suo patrimonio culturale e per la sua tradizione nel cibo e in altri aspetti”, ha affermato l’attoreno naturalizzatono, secondo quanto apprende l’Adnkronos, nel ricevimento a cui ha preso parte anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Bedi si è detto ...

