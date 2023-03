Meloni in India: "Partenariato strategico", cosa cambia (Di giovedì 2 marzo 2023) "Profonda amicizia che lega le nostre due nazioni, che celebrano quest'anno il 75esimo anniversario delle loro relazioni diplomatiche. E per scelta, determinata e dimostrata anche dal fatto che questa è la mia prima visita bilaterale nella regione dall'inizio del governo, vogliamo portare ulteriormente avanti, ulteriormente in alto. È la ragione per la quale abbiamo deciso di elevare i rapporti a Partenariato strategico, perché le nostre relazioni sono particolarmente solide": lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella dichiarazione al termine dell'incontro con il premier Indiano Narendra Modi. "Penso al tema dell'eccellente collaborazione commerciale. Vale la pena di ricordare che nell'interscambio tra Italia e India abbiamo raggiunto la cifra record di quasi 15 mld di euro, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) "Profonda amicizia che lega le nostre due nazioni, che celebrano quest'anno il 75esimo anniversario delle loro relazioni diplomatiche. E per scelta, determinata e dimostrata anche dal fatto che questa è la mia prima visita bilaterale nella regione dall'inizio del governo, vogliamo portare ulteriormente avanti, ulteriormente in alto. È la ragione per la quale abbiamo deciso di elevare i rapporti a, perché le nostre relazioni sono particolarmente solide": lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nella dichiarazione al termine dell'incontro con il premierno Narendra Modi. "Penso al tema dell'eccellente collaborazione commerciale. Vale la pena di ricordare che nell'interscambio tra Italia eabbiamo raggiunto la cifra record di quasi 15 mld di euro, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANI : Delhi | PM Narendra Modi welcomes Italian PM Giorgia Meloni to India - Agenzia_Ansa : La premier Meloni in India: 'Rafforzeremo le relazioni bilaterali, i nostri Paesi uniti a difesa di democrazia e li… - htTweets : #WATCH | PM Narendra Modi welcomes Italian PM Giorgia Meloni to India (ANI) - MorinelliTony : RT @dariodangelo91: #Meloni in #India per una visita di importanza strategica per l'Italia ribadisce 'pieno sostegno' all'#Ucraina. Aspet… - AlbyPiero : RT @cicciorosina: giorgia meloni in india, milioni di pescatori la accolgono con le mani alzate -