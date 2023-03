Meloni in India: “La Russia minaccia la stabilità del mondo. La pace è interesse di tutti, non solo dell’Occidente” (Di giovedì 2 marzo 2023) “La pace è interesse di tutti, non solo dell’Occidente”. E’ uno dei passaggi-chiave dell’intervento del presidente Consiglio Giorgia Meloni a Nuova Delhi al Raisina Dialogue, alla presenza del primo ministro Modi. Non si poteva non parlare della minaccia russa e della guerra in Ucraina. “Non alimentiamo la falsa metafora di un mondo diviso, l’Occidente contro il Resto. L’incrollabile unità di fronte alla crescente minaccia alla pace e alla stabilità internazionale va ben oltre l’interesse occidentale- scandisce Meloni- è un interesse comune. Questo è, credo, un messaggio chiave che potrebbe emergere dalla Presidenza Indiana del G20. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) “Ladi, non”. E’ uno dei passaggi-chiave dell’intervento del presidente Consiglio Giorgiaa Nuova Delhi al Raisina Dialogue, alla presenza del primo ministro Modi. Non si poteva non parlare dellarussa e della guerra in Ucraina. “Non alimentiamo la falsa metafora di undiviso, l’Occidente contro il Resto. L’incrollabile unità di fronte alla crescenteallae allainternazionale va ben oltre l’occidentale- scandisce- è uncomune. Questo è, credo, un messaggio chiave che potrebbe emergere dalla Presidenzana del G20. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANI : Delhi | PM Narendra Modi welcomes Italian PM Giorgia Meloni to India - Agenzia_Ansa : La premier Meloni in India: 'Rafforzeremo le relazioni bilaterali, i nostri Paesi uniti a difesa di democrazia e li… - RaiNews : Tra i due paesi 'cooperazione in materia di Difesa ed energia'. Meloni: 'L'India può facilitare la strada per una… - zero_dosi : RT @SecolodItalia1: Meloni in India: “La Russia minaccia la stabilità del mondo. La pace è interesse di tutti, non solo dell’Occidente” htt… - dicofilo : RT @BlobRai3: ' OMMM...' “Abbiamo deciso di elevare i rapporti. Italia-India partenariato strategico, perché le nostre relazioni sono estr… -