Meloni in India incontra Modi: “Rafforzeremo relazioni bilaterali” (Di giovedì 2 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi in India, precisamente a Nuova Delhi, dove incontrerà sia il primo ministro Indiano Narendra Modi sia la presidente della Repubblica d’India Droupadi Murmu. Grazie per questa splendida accoglienza. E’ il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata oggi in, precisamente a Nuova Delhi, dove incontrerà sia il primo ministrono Narendrasia la presidente della Repubblica d’Droupadi Murmu. Grazie per questa splendida accoglienza. E’ il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle nostre. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANI : Delhi | PM Narendra Modi welcomes Italian PM Giorgia Meloni to India - htTweets : #Delhi | PM Narendra Modi welcomes Italian PM Giorgia Meloni to India (ANI) - Divyesh2905 : RT @ANI: Delhi | PM Narendra Modi welcomes Italian PM Giorgia Meloni to India - indian3_0 : RT @ANI: Delhi | PM Narendra Modi welcomes Italian PM Giorgia Meloni to India - vivereitalia : Italia-India, Meloni incontra Modi: 'Rafforzeremo relazioni bilaterali' -

Meloni in India: rafforzeremo i rapporti bilaterali Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando dei rapporti tra Italia e India, dopo la cerimonia di accoglienza nel palazzo presidenziale con il premier Naranda ... Giorgia Meloni e Antonio Tajani a Nuova Delhi per visita in India Leggi Anche Meloni: 'G20 un successo, Occidente e resto del mondo più vicini' - Bilaterali con Biden e Xi TI POTREBBE INTERESSARE Italia - India: al via l'incontro di Meloni con Modi Dopo l'accoglienza alla residenza presidenziale e la visita al Memoriale di Gandhi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla residenza del suo omologo Narendra Modi . È quindi iniziato l'incontro fra i due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni. Fra gli italiani c'è anche il vice presidente ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, parlando dei rapporti tra Italia e, dopo la cerimonia di accoglienza nel palazzo presidenziale con il premier Naranda ...Leggi Anche: 'G20 un successo, Occidente e resto del mondo più vicini' - Bilaterali con Biden e Xi TI POTREBBE INTERESSAREDopo l'accoglienza alla residenza presidenziale e la visita al Memoriale di Gandhi, la presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata alla residenza del suo omologo Narendra Modi . È quindi iniziato l'incontro fra i due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni. Fra gli italiani c'è anche il vice presidente ... Meloni in India, bilaterale con il primo ministro Modi - Mondo Agenzia ANSA Che cosa ci fa Giorgia Meloni in India , una conferenza internazionale organizzata dalla Fondazione indiana Orf e dal Ministero indiano degli Affari esteri. Uno degli obiettivi del governo italiano è avvicinare ulteriormente Italia e India ... Italia-India, Meloni incontra Modi: "Rafforzeremo relazioni bilaterali" Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ... , una conferenza internazionale organizzata dalla Fondazione indiana Orf e dal Ministero indiano degli Affari esteri. Uno degli obiettivi del governo italiano è avvicinare ulteriormente Italia e India ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...