Meloni in India, al centro del vertice con Modi la guerra in Ucraina (Di giovedì 2 marzo 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in India assieme al ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L’India è in questo momento il paese che detiene la presidenza di turno del G20: il club dei venti più potenti paesi del mondo. Nel 2021 era stato il turno dell’Italia. Fra i temi al centro di un vertice bilaterale tra Giorgia Meloni e il suo omologo Indiano, Narendra Modi, la guerra in Ucraina. “Modi conosce la posizione italiana di pieno sostegno all’Ucraina” ha detto Meloni. “Condividiamo l’auspicio che l’India, in qualità di presidente del G20, possa avere un ruolo per facilitare un percorso verso la cessazione delle ostilità e una pace ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 marzo 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, è inassieme al ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L’è in questo momento il paese che detiene la presidenza di turno del G20: il club dei venti più potenti paesi del mondo. Nel 2021 era stato il turno dell’Italia. Fra i temi aldi unbilaterale tra Giorgiae il suo omologono, Narendra, lain. “conosce la posizione italiana di pieno sostegno all’” ha detto. “Condividiamo l’auspicio che l’, in qualità di presidente del G20, possa avere un ruolo per facilitare un percorso verso la cessazione delle ostilità e una pace ...

