Meloni e Tajani arrivati a Nuova Delhi, la premier al primo ministro Modi: 'Italia e India, valori in comune'. Diretta della conferenza (Di giovedì 2 marzo 2023) Onori militari e tappeto rosso per la premier Giorgia Meloni atterrata in India insieme al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani : 'È stata una splendida accoglienza. È il mio primo ...

