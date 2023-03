Meloni e l’India: l’importanza dell’incontro del premier con Modi (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar – Il viaggio di Giorgia Meloni in India non è una semplice visita di cortesia, com’è logico attendersi. Ma oltre al “rafforzamento dei rapporti bilaterali” dichiarati dal presidente del Consiglio e riportati dall’Ansa, c’è molto altro, nel contesto di un tour che vedrà impegnato il presidente del Consiglio anche negli Emirati Arabi. Meloni in India, i nodi da sciogliere e le prospettive diplomatiche Giorgia Meloni parla con l’India del primo ministro Narendra Modi, il quale ricambia. Un dialogo a due che mostra un interesse reciproco, per due Paesi che si erano allontanati parecchio dopo la questione dei marò nell’ormai lontano 2012. Nuova Dehli è una potenza regionale che – per ovvie ragioni demografiche e territoriali – non può che avere fortissime prospettive globali. Che in questa fase ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar – Il viaggio di Giorgiain India non è una semplice visita di cortesia, com’è logico attendersi. Ma oltre al “rafforzamento dei rapporti bilaterali” dichiarati dal presidente del Consiglio e riportati dall’Ansa, c’è molto altro, nel contesto di un tour che vedrà impegnato il presidente del Consiglio anche negli Emirati Arabi.in India, i nodi da sciogliere e le prospettive diplomatiche Giorgiaparla condel primo ministro Narendra, il quale ricambia. Un dialogo a due che mostra un interesse reciproco, per due Paesi che si erano allontanati parecchio dopo la questione dei marò nell’ormai lontano 2012. Nuova Dehli è una potenza regionale che – per ovvie ragioni demografiche e territoriali – non può che avere fortissime prospettive globali. Che in questa fase ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Meloni in India da Modi: sul tavolo le materie prime e l'energia. La premier: 'Rafforzare relazioni' - ilfoglio_it : È in corso l'incontro tra Meloni e il premier indiano Modi. La presidente del Consiglio è in India alla ricerca di… - DennisRedmont : Così per l'Italia si apre la porta dell'Indo Pacifico. Conversazione con Bonavita - - AndreaPecchia1 : Giorgia #Meloni ha aperto l'incontro col presidente indiano #Modi con una storica frase che si era preparata da gio… - Ultron65 : RT @News24_it: Meloni: rafforzeremo le relazioni bilaterali con l'India

Meloni in India, bilaterale con il primo ministro Modi Italia e India, civiltà millenarie che hanno combattuto per la ... Questo il messaggio che la premier Giorgia Meloni ha lasciato sul ... L'Italia vuole essere protagonista delle sfide globali": lo scrive ... Italia - India: al via l'incontro di Meloni con Modi ... la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla residenza del suo omologo Narendra Modi . È quindi iniziato l'incontro fra i due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni. Fra gli ... Meloni accolta da Modi a Nuova Delhi: 'Rafforzeremo i rapporti bilaterali Italia - India' Il programma della visita di Meloni in India Gli impegni politici di Meloni entrano nel vivo con l'incontro bilaterale col primo ministro dell'India, Narendra Modi, a Hyderabad House, la sede ... Giorgia Meloni visita un'India in pieno rilancio: il gigante di tutti i sorpassi