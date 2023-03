Meloni a Nuova Delhi sulla guerra in Ucraina | «Non possiamo sottostare alla legge del più forte» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo l’incontro bilaterale con il premier indiano Narendra Modi e dopo l’annuncio tra i due paesi in materia di Difesa, la presidente del Consiglio Giorgiaè intervenuta al Raisina Dialogue 2023, sottolineando il pieno sostegno dell’Italia all’. Nel corso del suo intervento, la premier ha esortato i presenti a non alimentare «la falsa metafora di un mondo diviso, dell’Occidente contro il resto». E la premier ha aggiunto: «L’incrollabile unità di frontecrescente minacciapace estabilità internazionale va ben oltre l’interesse occidentale, è un interesse comune». E la premier ha dunque proseguito: «Nei primi mesi del mio mandato ho dato priorità a sviluppare partnership paritarie sull’energia. L’Italia lavora per essere il ponte tra Mediterraneo, Africa ed Europa». E la ...