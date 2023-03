Meloni a Nuova Delhi | l’incontro con il premier Modi | «L’India può facilitare la pace in Ucraina» – Il video

(Di giovedì 2 marzo 2023) Nel suo primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato di governo, laGiorgiaringrazia il primo ministro indiano Narendra«per la splendida accoglienza». Atterrata ainsieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, laha parlato conall’interno del palazzo presidenziale affrontando uno dei temi globali più caldi in assoluto. «Sin dall’inizio del conflitto ucrainoha detto che la questione si può risolvere solo con dialogo e diplomazia», ha detto la presidente italiana dopo il bilaterale, «è prontissima a contribuire a qualsiasi progetto per la».ha quindi ribadito la linea comune di vedute sulla guerra in ...

Giorgia Meloni e Antonio Tajani in India per incontri bilaterali e per il G20 dei ministri degli Esteri TGCOM

