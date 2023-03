Meloni a Nuova Delhi | la premier al primo ministro Modi | «Italia e India insieme per Difesa e sicurezza energetica Esercitazioni militari congiunte»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giorgia #Meloni accolta dal primo ministro indiano Narendra #Modi a Nuova Delhi al Rashtrapati Bhawan, il palazzo p… - VincenzoDeLuca : Abbiamo ascoltato Giorgia Meloni promuovere una nuova politica di “forniture di armi”. Anziché produrre armi, diamo… - mrcllznn : RT @Adnkronos: Giorgia Meloni oggi a Nuova Delhi, dove ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi: 'I nostri paesi avviano ora u… - libero_lorena : @elio_vito Ma hai mai chiesto le dimissioni di quei docenti universitari che hanno rivolto offese ben più gravi a G… - massimo_san : RT @ultimora_pol: Giorgia #Meloni accolta dal primo ministro indiano Narendra #Modi a Nuova Delhi al Rashtrapati Bhawan, il palazzo preside… -

...anticipate che hanno decretato la vittoria della leader di Fratelli D'Italia Giorgia, viene ...partito che aveva lasciato 7 anni prima e ad annunciare la sua intenzione di candidarsi come...Leggi Anche Giorgiae Antonio Tajani in India per incontri bilaterali e per il G20 dei ministri degli Esteri 'E' ... al termine della ministeriale Esteri aDelhi. Ciò include la difesa di ...Questaleadership è in grado di esprimere una linea chiara. È cambiato lo schema, e credo che ... Invece, vede la vittoria di Schlein come un problema per la leadership di Giorgia"È una ...

Giorgia Meloni e Antonio Tajani in India per incontri bilaterali e per il G20 dei ministri degli Esteri TGCOM

ROMA (ITALPRESS) – Sulla guerra in Ucraina l’Italia “condivide con l’India l’auspicio che Nuova Delhi possa, in qualità di presidente del G20, svolgere un ruolo centrale nella facilitazione di un perc ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...