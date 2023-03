Medina Cantalejo sul caso Negreira | «Se qualcuno ne avesse sospettato | sarebbe stato cacciato»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 2 marzo 2023) L’ex arbitro, oggi dirigente della classe arbitrale spagnola, ha tenuto una conferenza stampa sulche ha sconvolto il calcio spagnolo. Di seguito la sua conferenza stampa riportata da As: «È palese che il figlio del presidente ha tenuto due sessioni di coaching al Cta (consiglio arbitrale spagnolo). In quel momento quella persona non era sotto inchiesta. Un arbitro deve essere forte e deve saper gestire le difficoltà. Non criminalizziamo gli arbitri per delle sessioni di coaching».sul Barcellona: «Dovranno decidere. Stasera dobbiamo arbitrarli. Le persone che li arbitreranno lo faranno nel miglior modo possibile. La giustizia farà il suo corso. Abbiamo fornito tutte le informazioni che ci sono state chieste. Non abbiamo niente da ...