Mazara del Vallo, auto non si ferma al posto di blocco e va a sbattere contro un muro: un morto e due feriti (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo aver ignorato il posto di blocco della polizia sono scappati a gran velocità finendo per perdere il controllo e schiantarsi contro un muro: il bilancio del tragico incidente avvenuto nella notte a Mazara del Vallo è di un morto e due feriti, di cui una donna in cinta. È accaduto intorno all’una in via Salemi: una Peugeot 407 con a bordo due rumeni e una tunisina ha perso aderenza per via dell’alta velocità e della strada bagnata ed è finita contro il muro di cinta di un’abitazione all’incrocio con la via della Pace, la strada che porta al cimitero comunale, nei pressi dell’ospedale Ajello. Il mezzo si è ribaltato, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per estrarre le persone dopo aver ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo aver ignorato ildidella polizia sono scappati a gran velocità finendo per perdere illlo e schiantarsiun: il bilancio del tragico incidente avvenuto nella notte adelè di une due, di cui una donna in cinta. È accaduto intorno all’una in via Salemi: una Peugeot 407 con a bordo due rumeni e una tunisina ha perso aderenza per via dell’alta velocità e della strada bagnata ed è finitaildi cinta di un’abitazione all’incrocio con la via della Pace, la strada che porta al cimitero comunale, nei pressi dell’ospedale Ajello. Il mezzo si è ribaltato, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per estrarre le persone dopo aver ...

