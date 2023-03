Mazara del Vallo, auto non si ferma al posto di blocco e si schianta. Un morto (Di giovedì 2 marzo 2023) Incidente stradale mortale la scorsa notte a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Un'auto con a bordo tre persone non si è fermata ad un posto di blocco della polizia proseguendo a tutta ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 marzo 2023) Incidente stradale mortale la scorsa notte adel, in provincia di Trapani. Un'con a bordo tre persone non si èta ad undidella polizia proseguendo a tutta ...

