Maurizio Costanzo: svelato il gesto intimo ed inaspettato prima della morte (Di giovedì 2 marzo 2023) Maurizio Costanzo e l’intimo gesto prima che chiudesse gli occhi per sempre. Un racconto per voce del suo miglior amico con il quale ha condiviso anche le sue ultime ore. Racconti, aneddoti, ricordi, rimpianti. Viene fuori di tutto da coloro che hanno conosciuto Maurizio Costanzo. Ogni giorno scopriamo un lato del suo carattere o della sua professione, ignoti fino a qualche giorno fa. In tanti hanno voglia di raccontare la loro esperienza umana, prima ancora che professionale, con il grande giornalista scomparso. Ora si viene anche a sapere di un suo gesto molto intimo, compiuto poco prima di morire. Maurizio Costanzo e l’intimo ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 2 marzo 2023)e l’che chiudesse gli occhi per sempre. Un racconto per voce del suo miglior amico con il quale ha condiviso anche le sue ultime ore. Racconti, aneddoti, ricordi, rimpianti. Viene fuori di tutto da coloro che hanno conosciuto. Ogni giorno scopriamo un lato del suo carattere osua professione, ignoti fino a qualche giorno fa. In tanti hanno voglia di raccontare la loro esperienza umana,ancora che professionale, con il grande giornalista scomparso. Ora si viene anche a sapere di un suomolto, compiuto pocodi morire.e l’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - corrmezzogiorno : #Bari Luxuria nel suo liceo di Foggia «Diritti e inclusione, parlo ai giovani»|Foto - cordavocale : @Caputaglia Se quella volta non si fosse rifiutato di cantare Mercy bocù da Maurizio Costanzo (me lo ricordo bene i… -