Mattarella va alla camera ardente poi vede in ospedale i feriti di Cutro (Di giovedì 2 marzo 2023) - ll presidente della Repubblica a Crotone ha reso omaggio alle vittime del naufragio dell'imbarcazione sulla quale viaggiava un gruppo di migranti nelle acque antistanti Steccato di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 marzo 2023) - ll presidente della Repubblica a Crotone ha reso omaggio alle vittime del naufragio dell'imbarcazione sulla quale viaggiava un gruppo di migranti nelle acque antistanti Steccato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime dell'incidente ferroviario in #Grecia, il messaggio inviato all… - GiovaQuez : Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio.… - riotta : Grande presidente Mattarella @Quirinale vola alla camera ardente dei migranti #Crotone - pacellimaria : RT @GiovaQuez: Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio. Dopo il c… - Fusillide : RT @GiovaQuez: Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio. Dopo il c… -