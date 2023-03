Mattarella riporta lo Stato a Crotone

(Di giovedì 2 marzo 2023) La sua immagine davanti alle bare è la riconnessione politica, sentimentale, valoriale, tra istituzioni e tragedia. Suona anche come riparazione di un vulnus, dopo le parole di Piantedosi, che Meloni non ha sentito l'urgenza di sanare

La sua immagine davanti alle bare è la riconnessione politica, sentimentale, valoriale, tra istituzioni e tragedia. Suona anche come riparazione di un vulnus, ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Crotone per rendere omaggio ai migranti morti nel naufragio in Calabria ...