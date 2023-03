Mattarella a Crotone per rendere omaggio ai migranti morti nel naufragio (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Crotone per rendere omaggio alle 67 vittime del naufragio avvenuto domenica mattina a Steccato di Cutro, in Calabria. Il capo dello stato si recherà al Palamilone, dove sono allineate le bare delle vittime del naufragio, alcune ancora non identificate. L'ultimo corpo, recuperato solo questa mattina, è quello di una bambina. Poco prima Mattarella è stato all'ospedale San Giovanni di Dio per fare visita ai 15 superstiti rimasti feriti nel naufragio, accolto da applausi e dal commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone Simona Carbone e dal direttore sanitario Lucio Cosentino che lo hanno accompagnato nei reparti. Cittadini arrivati da tutta la Calabria ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Repubblica Sergioè aperalle 67 vittime delavvenuto domenica mattina a Steccato di Cutro, in Calabria. Il capo dello stato si recherà al Palamilone, dove sono allineate le bare delle vittime del, alcune ancora non identificate. L'ultimo corpo, recuperato solo questa mattina, è quello di una bambina. Poco primaè stato all'ospedale San Giovanni di Dio per fare visita ai 15 superstiti rimasti feriti nel, accolto da applausi e dal commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale diSimona Carbone e dal direttore sanitario Lucio Cosentino che lo hanno accompagnato nei reparti. Cittadini arrivati da tutta la Calabria ...

