Mattarella a Crotone per l'omaggio ai migranti (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - Sergio Mattarella, è arrivato nella camera ardente allestita nel palazzo dello sport di Crotone dove si trovano le bare delle 67 vittime del naufragio di Steccato. "Giustizia, giustizia" il coro della folla assiepata fuori dal palazzetto dello sport. Atterrato all'aeroporto Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, il presidente della Repubblica, prima della visita alla camera ardente aveva raggiunto in auto l'ospedale San Giovanni di Dio dove sono ricoverati 15 superstiti. Applausi e richieste di aiuto sono state rivolte al Capo dello Stato. "Presidente si poteva evitare, Presidente faccia qualcosa" hanno gridato alcune persone mentre Mattarella entrava nella struttura sanitaria.

