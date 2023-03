Mattarella a Crotone, l'omaggio col capo chino davanti alle bare dei migranti. L'urlo dei cittadini: 'Sia fatta giustizia' (Di giovedì 2 marzo 2023) Mattarella è a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio nelle acque dell'imbarcazione sulla quale viaggiava un gruppo di migranti avvenuto domenica mattina nelle acque antistanti ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 marzo 2023)è aper renderevittime del naufragio nelle acque dell'imbarcazione sulla quale viaggiava un gruppo diavvenuto domenica mattina nelle acque antistanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : Per la Capitaneria di Porto di #Crotone i migranti potevano essere salvati. Se fosse vero, #Piantedosi avrebbe ment… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà domani a Crotone per rendere omaggio alle vittime… - ciropellegrino : Domani #Mattarella a #Crotone. Il Presidente fa sentire la presenza dello Stato lì dove un governo disumano non è… - infoitinterno : Vittime naufragio, il presidente Sergio Mattarella domani sara' a Crotone - infoitinterno : Mattarella a Crotone: il Presidente in ospedale stringe le mani ai 16 migranti sopravvissuti, poi il silenzio davan… -