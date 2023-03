Mattarella a Crotone: la visita alla camera ardente allestita per le vittime del naufragio di Cutro (Di giovedì 2 marzo 2023) Mattarella a Crotone: il Presidente della Repubblica alla camera ardente allestita al Palasport per porgere omaggio alle 67 vittime del tragico naufragio avvenuto sulle coste calabresi all’alba del 26 febbraio. Il Presidente ha visitato anche i 15 superstiti ricoverati nell’Ospedale della città. In giornata atteso anche l’arrivo di Elly Schlein, la nuova segretaria del Partito ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023): il Presidente della Repubblicaal Palasport per porgere omaggio alle 67del tragicoavvenuto sulle coste calabresi all’alba del 26 febbraio. Il Presidente hato anche i 15 superstiti ricoverati nell’Ospedale della città. In giornata atteso anche l’arrivo di Elly Schlein, la nuova segretaria del Partito ... TAG24.

