Mattarella a Crotone: la visita ai 16 migranti sopravvissuti, poi il silenzio davanti alle bare. La folla: «Giustizia» (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Capo dello Stato, apparso molto commosso, è arrivato alle 11: prima la visita all’ospedale San Giovanni di Dio, dove ha consegnato alcuni regali ai bambini feriti, poi il raccoglimento al Palasport di fronte alle 67 bare. Cori lungo la strada: «La gente in mare si salva» Leggi su corriere (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Capo dello Stato, apparso molto commosso, è arrivato11: prima laall’ospedale San Giovanni di Dio, dove ha consegnato alcuni regali ai bambini feriti, poi il raccoglimento al Palasport di fronte67. Cori lungo la strada: «La gente in mare si salva»

