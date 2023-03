Mattarella a Crotone in visita ai superstiti. Poi l’omaggio alle 67 vittime alla camera ardente (Di giovedì 2 marzo 2023) Un lungo applauso ha accolto a Crotone il presidente Sergio Mattarella. Che, accompagnato dal prefetto Carolina Esposito, si è recato in Calabria per rendere omaggio alle vittime della strage in mare di domenica scorsa. Davanti alle coste di Crotone, a Steccato di Cutro. Mattarella a Crotone in visita all’ospedale. L’incontro con i superstiti Prima la visita all’ospedale San Giovanni di Fio di Crotone, dove è stato accolto con calore da un gruppo di cittadini. Mattarella ha voluto incontrare i 16 migranti ricoverati dopo il naufragio. Tra i quali ci sono sei minori, di cui uno non accompagnato. Il suo arrivo è stato preceduto da alcuni pacchi con giocattoli che i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) Un lungo applauso ha accolto ail presidente Sergio. Che, accompagnato dal prefetto Carolina Esposito, si è recato in Calabria per rendere omaggiodella strage in mare di domenica scorsa. Davanticoste di, a Steccato di Cutro.inall’ospedale. L’incontro con iPrima laall’ospedale San Giovanni di Fio di, dove è stato accolto con calore da un gruppo di cittadini.ha voluto incontrare i 16 migranti ricoverati dopo il naufragio. Tra i quali ci sono sei minori, di cui uno non accompagnato. Il suo arrivo è stato preceduto da alcuni pacchi con giocattoli che i ...

