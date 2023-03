Mattarella a Crotone: il Presidente in ospedale stringe le mani ai 16 migranti sopravvissuti, poi il silenzio davanti alle bare (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Capo dello Stato è arrivato alle 11 nella città calabrese: prima la visita all’ospedale San Giovanni di Dio, poi il raccoglimento al Palasport dove sono ospitate le 67 salme delle vittime del naufragio. L’urlo dalla folla: «Sia fatta giustizia» Leggi su corriere (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Capo dello Stato è arrivato11 nella città calabrese: prima la visita all’San Giovanni di Dio, poi il raccoglimento al Palasport dove sono ospitate le 67 salme delle vittime del naufragio. L’urlo dalla folla: «Sia fatta giustizia»

