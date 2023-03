Mattarella a Crotone dopo il naufragio dei migranti (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Crotone per rendere omaggio alle 67 vittime del naufragio avvenuto domenica mattina a Steccato di Cutro. Il capo dello stato farà visita al Palasport, dove sono allineate le bare delle vittime del naufragio e si recherà anche brevemente all'ospedale San Giovanni di Dio dove saluterà alcuni dei superstiti rimasti feriti. Cittadini e studenti delle scuole locali stamattina hanno già iniziato ad affollare la camera ardente al palazzetto dello sport di Crotone. In città è attesa anche Elly Schlein, che ieri ha attaccato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi chiedendone le dimissioni. Il naufragio avvenuto in Calabria, è "una tragedia non prevedibile alla luce delle informazioni che pervenivano", ha detto il portavoce della ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Repubblica Sergioè aper rendere omaggio alle 67 vittime delavvenuto domenica mattina a Steccato di Cutro. Il capo dello stato farà visita al Palasport, dove sono allineate le bare delle vittime dele si recherà anche brevemente all'ospedale San Giovanni di Dio dove saluterà alcuni dei superstiti rimasti feriti. Cittadini e studenti delle scuole locali stamattina hanno già iniziato ad affollare la camera ardente al palazzetto dello sport di. In città è attesa anche Elly Schlein, che ieri ha attaccato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi chiedendone le dimissioni. Ilavvenuto in Calabria, è "una tragedia non prevedibile alla luce delle informazioni che pervenivano", ha detto il portavoce della ...

