Matrimonio in stile boho: cos'è e come organizzarlo (Di giovedì 2 marzo 2023) I matrimoni boho sono non convenzionali e molto alla moda. Scopri cosa definisce effettivamente lo stile boho e cosa dovresti considerare quando pianifichi il tuo Matrimonio bohémien. Senti il ??tema boho ovunque. Anche ai matrimoni, lo stile boho è ormai uno dei preferiti di sempre ed è molto apprezzato da molte coppie. Ma cosa significa effettivamente boho e come devo immaginare un Matrimonio boho? Definizione boho Il termine "boho" è l'abbreviazione di "bohémien". Secondo Duden, un bohémien è un "membro della Bohème" e una "natura artistica spensierata, accomodante e non convenzionale". Wikipedia definisce questo stile di vita come ...

