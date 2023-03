MasterChef Italia 12: ospiti e anticipazioni della finale, stasera su su Sky e Now (Di giovedì 2 marzo 2023) MasterChef Italia 12 torna stasera su Sky e NOW, con l'ultima puntata del cooking show: ospiti e anticipazioni stasera 23 febbraio alle 21:15 torna su Sky Uno, e in streaming su NOW, MasterChef Italia 12. I cuochi amatoriali sono arrivati al traguardo, nell'ultima puntata del cooking show si decide il vincitore di questa edizione. Quattro gli aspiranti chef stasera sfodereranno tutto il loro talento per conquistare il titolo di dodicesimo MasterChef Italiano: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia. Ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli il compito di eleggere il vincitore di questa edizione, al termine di una cavalcata esaltante e appassionante, con sfide di altissimo livello ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023)12 tornasu Sky e NOW, con l'ultima puntata del cooking show:23 febbraio alle 21:15 torna su Sky Uno, e in streaming su NOW,12. I cuochi amatoriali sono arrivati al traguardo, nell'ultima puntata del cooking show si decide il vincitore di questa edizione. Quattro gli aspiranti chefsfodereranno tutto il loro talento per conquistare il titolo di dodicesimono: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia. Ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli il compito di eleggere il vincitore di questa edizione, al termine di una cavalcata esaltante e appassionante, con sfide di altissimo livello ...

