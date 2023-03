MasterChef Italia 12 | la finale stasera su Sky Uno e NOW

(Di giovedì 2 marzo 2023)12 arriva alla sfida. Quattro gli aspiranti chef chesu Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, sfodereranno tutto il loro talento per conquistare il titolo di dodicesimono: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia. Ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli il compito di eleggere il vincitore di questa edizione, al termine di una cavalcata esaltante e appassionante, con sfide di altissimo livello tecnico, che ha visto all’opera una Masterclass piena di talento e determinazione. Ecco i quattro finalisti: Antonio Gargiulo detto “Bubu”, studente di 19 anni, nato a Vico Equense e cresciuto a Cagliari, racconta cherappresenta l’occasione per dimostrare ai suoi genitori ...

Ultima serata di, in onda con una doppia puntata su Sky Uno e Now. Solo tre dei quattro concorrenti accederanno alla ...Cosa si vince aPer il vincitore in palio, oltre al titolo diitaliano, anche 100.000 euro in gettoni d'oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ...Siamo giunti al traguardo, la bandiera a scacchi in vista, dopo settimane di lotte e delusioni, successi e litigate fra i venti concorrenti entrati nella cucina più ambita d'arriva alla sfida finale. Quattro gli aspiranti chef che stasera giovedì 2 marzo su Sky e in streaming su NOW si sfideranno fra padelle e abbattitori, salse e ...

Vediamo cosa fanno oggi tutti i vincitori delle edizioni di Masterchef Italia dalla prima alla undicesima, dal 2012 al 2022: chi sono e cosa stanno facendo.