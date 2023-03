Mastella e De Luca, Lonardo al vetriolo: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio” (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Ci risiamo, il lupo Mastella perde il pelo, (tornata elettorale delle politiche miserrima) ma non il vizio (quello di mandare avvisi ai naviganti nei momenti di loro presunta difficoltà, facendo la voce grossa nella speranza di portare a casa quel bottino elettorale che ultimamente l’elettorato gli ha negato). Il nostro Fregoli della politica cambia continuamente personaggi ma altrettanto continuamente è in cerca di autore: a volte sembra Tartarino di Tarascona che va in cerca del leone da cacciare e che invece se ne torna con una vecchia pelle del felino comprata in un Souk, a volte il Barone di Munchausen allorquando spara Balle spaziali: il bosco da centomila alberi, il Campo da Golf, l’istituenda Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Unisannio, un nuovo Ospedale”. Così in una nota Lucio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Ci risiamo, ilil, (tornata elettorale delle politiche miserrima) ma non il vizio (quello di mandare avvisi ai naviganti nei momenti di loro presunta difficoltà, facendo la voce grossa nella speranza di portare a casa quel bottino elettorale che ultimamente l’elettorato gli ha negato). Il nostro Fregoli della politica cambia continuamente personaggi ma altrettanto continuamente è in cerca di autore: a volte sembra Tartarino di Tarascona che va in cerca del leone da cacciare e che invece se ne torna con una vecchia pelle del felino comprata in un Souk, a volte il Barone di Munchausen allorquando spara Balle spaziali: il bosco da centomila alberi, il Campo da Golf, l’istituenda Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Unisannio, un nuovo Ospedale”. Così in una nota Lucio ...

