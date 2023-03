Martino Midali alla Milano Fashion Week con Storie di Donne

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 2 marzo 2023) E’ una femminilità contemporanea quella di, accesa da accenti etnici e impreziosita dsua tricot couture. In apertura della sfilata la soprano d’arti Silvia Colombini canta uno speciale omaggio musicale dedicato alle. Un racconto tutto al femminile per la Fall/Winter 23 che diventa l’occasione per celebrare il 40mo anniversario di un brand che, da sempre, ha fatto della moda democratica, inclusiva e versatile il cuore della sua cifra stilistica.Fall/Winter 23 Courtesy of Press OfficeLe“vere” diPer l’occasione sulla passerella del Circolo Filologico sono salite, accanto alle modelle, seireali, diverse per carattere, stile e occupazione, che hanno ...