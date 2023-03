Martinez premiato al FIFA The Best, i fratelli Kroos: «Ma come si fa?» (Di giovedì 2 marzo 2023) I fratelli Kroos non hanno accettato di buon grado il FIFA The Best consegnato nelle mani del Dibu Martinez: il loro commento I fratelli Kroos hanno commentato con polemica l’assegnazione del FIFA The Best al Dibu Martinez. I commenti nel loro podcast sono tutt’altro che a favore del portiere. FELIX – «Uno scherzo… come si fa a far vincere il portiere dell’Argentina? Nessuno lo conosceva prima del Mondiale, ha fatto qualche buona parata, soprattutto in finale, ma non è stato neanche il miglior portiere del torneo!». TONI – «Ecco perché il Real Madrid non era presente… Veder vincere Messi non mi ha sorpreso, la Coppa del Mondo viene sempre privilegiata ed è stato il fuoriclasse del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Inon hanno accettato di buon grado ilTheconsegnato nelle mani del Dibu: il loro commento Ihanno commentato con polemica l’assegnazione delTheal Dibu. I commenti nel loro podcast sono tutt’altro che a favore del portiere. FELIX – «Uno scherzo…si fa a far vincere il portiere dell’Argentina? Nessuno lo conosceva prima del Mondiale, ha fatto qualche buona parata, soprattutto in finale, ma non è stato neanche il miglior portiere del torneo!». TONI – «Ecco perché il Real Madrid non era presente… Veder vincere Messi non mi ha sorpreso, la Coppa del Mondo viene sempre privilegiata ed è stato il fuoriclasse del ...

