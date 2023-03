Marta Bassino | gravissimo lutto | la cognata trovata morta a 30 anni | l' azzurra di sci sotto choc

(Di giovedì 2 marzo 2023)non prenderà parte alle gare di coppa del mondo di sci in programma nel week end a Kvitfjell. La campionessa, oro in Super G ai recenti mondiali, è rientrata in Italia per un ...

Allevatrice muore d’infarto il giorno dopo aver compiuto 30 anni. Era la cognata di Marta Bassino La Stampa

