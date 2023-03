Marito e moglie trovati morti in casa nel Brindisino | sui corpi segni di violenza e colpi di arma da fuoco

Leggi su tpi

(Di giovedì 2 marzo 2023), di rispettivamente 59 e 53 anni, sono statinell’abitazione in cui vivevano, a Serranova, frazione di Carovigno, in provincia di Brindisi. I carabinieri sono intervenuti sul posto, allertati dal fratello dell’uomo, preoccupato perché da qualche ora non aveva notizie della coppia. Non avendo incontrato come consueto suo fratello al bar, è andato a trovarlo a, ma nonostante avesse bussato ripetutamente nessuno era andato ad aprirgli la porta. Il ritrovamento è avvenuto ieri sera in un casolare della contrada Canali: sul corpo di entrambi ci sonodie didida. Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo, della sezione Rilievi e della compagnia di San ...