Maria De Filippi riprende a lavorare | cosa succederà nei prossimi giorni

Leggi su sologossip

(Di giovedì 2 marzo 2023) Quando tornano in onda i programmi diDe, amatissimi dal pubblico italiano: ecco chenei. Lunedì 27 febbraio 2023 è stato celebrato il funerale di Maurizio Costanzo. Il giornalista è scomparso venerdì 24. La notizia è giunta all’improvviso dato che in precedenza non era arrivato nessun segnale di un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.