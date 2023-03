Maria De Filippi | ecco quando tornerà C’è Posta per Te | Amici e Uomini e Donne

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 2 marzo 2023)De, assente da giorni sul piccolo schermo in seguito alla scomparsa del marito Maurizio Costanzo, è in procinto di riprendere le sue trasmissioni dopo l’inevitabile stop.. Tornano i programmi diDeDesta per tornare con i suoi programmi Mediaset,. Il ritorno sarà con l’ottavo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF Vip, Dayane contro Tommaso. Gli ospiti della nuova puntata Funerali Maurizio Costanzo in diretta Tv,ci saranno: svelate anche le cause della morte C’èper Te esospesi, non ...