Mare Fuori, Matteo Paolillo confessa: "I miei colleghi non riuscivano a riconoscermi" (Di giovedì 2 marzo 2023) Matteo Paolillo, il famosissimo e temutissimo Edoardo della sere Mare Fuori, confessa che i suoi colleghi della serie non riuscivano a riconoscerlo Mare Fuori è ufficialmente una delle serie più viste in assoluto. Nessun prodotto Rai aveva ottenuto tutto questo successo. Le storie dei ragazzi dell'IPM di Napoli hanno conquistato tutti, in particolare, la serie è amatissima dagli under 25. Sui social sono tantissimi i video che i fan stanno creando con i diversi personaggi diventati ormai iconici. Tra questi non possiamo non citare Matteo Paolillo che, oltre ad essere l'interprete dell'intelligentissimo e temutissimo Edoardo, è anche l'autore della sigla che ormai tutti cantano e che impazza su TikTok ...

