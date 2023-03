Mare Fuori: gli identikit degli attori (Di giovedì 2 marzo 2023) Dobermann con Cucciolo, Milos e Miciarella Sono tanti i giovani attori che compongono il cast di Mare Fuori, la fiction di successo di Rai2. A loro spetta il compito di dare vita ai reclusi nell’IPM gestito, per il momento, da Paola Vinci (Carolina Crescentini). Conosciamoli meglio attraverso i loro identikit. Massimiliano Caiazzo (Carmine di Salvo) Massimiliano Caiazzo Luogo e Data di nascita: Vico Equense (Napoli) il 28 agosto 1996Ha recitato anche in: Furore, Filumena Marturano, Uonderbois 1,1 milione di Follower su Instagram (Qui il suo profilo) Nicolas Maupas (Filippo Ferrari) Nicolas Maupas Luogo e Data di nascita: Milano, 1999Ha recitato anche in: Nudes, Un professore, Odio Il Natale 872.000 Follower su Instagram (Qui il suo profilo) Valentina Romani (Naditza) Valentina Romani Luogo e Data di nascita: ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 2 marzo 2023) Dobermann con Cucciolo, Milos e Miciarella Sono tanti i giovaniche compongono il cast di, la fiction di successo di Rai2. A loro spetta il compito di dare vita ai reclusi nell’IPM gestito, per il momento, da Paola Vinci (Carolina Crescentini). Conosciamoli meglio attraverso i loro. Massimiliano Caiazzo (Carmine di Salvo) Massimiliano Caiazzo Luogo e Data di nascita: Vico Equense (Napoli) il 28 agosto 1996Ha recitato anche in: Furore, Filumena Marturano, Uonderbois 1,1 milione di Follower su Instagram (Qui il suo profilo) Nicolas Maupas (Filippo Ferrari) Nicolas Maupas Luogo e Data di nascita: Milano, 1999Ha recitato anche in: Nudes, Un professore, Odio Il Natale 872.000 Follower su Instagram (Qui il suo profilo) Valentina Romani (Naditza) Valentina Romani Luogo e Data di nascita: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Viva Rai2, Mare Fuori, La Porta Rossa, Boomerissima, Boss in Incognito, Belve, Stasera tutto è possibile, Dalla str… - SimoneAlliva : È così bella la vittoria di #Schlein perché ci dice che non bisogna aver paura dei più bravi: non bisogna oscurarli… - davidemaggio : Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuor… - Vixeninside : @TVSeriesLover21 perché domenica il cast di mare fuori e lda saranno ospiti a domenica in - haroldvans : RT @gelyldu: I danni di mare fuori racchiusi in questa risposta e nei vari commenti. 1) Filippo non dovrebbe stare neanche in carcere, il s… -