Mare fuori, Giacomo Giorgio risponde a proposito delle foto circolate nel web che alimentano la teoria che Ciro Ricci sia vivo (Di giovedì 2 marzo 2023) Vi avvisiamo subito che l’articolo contiene spoiler sulla terza stagione di Mare fuori, quindi fermatevi subito se non volete leggerli! La fine della terza stagione della serie ha lasciato un enigma agli appassionati telespettatori: Ciro Ricci (interpretato da Giacomo Giorgio) è davvero morto? Il fortunato prodotto Rai diretto da Ivan Silvestrini riprenderà con una quarta stagione, nella quale potrebbe tornare l’amatissimo Ciro. O almeno, questo è quanto ipotizzato da numerosi fan della serie, speranzosi di poter rivedere il personaggio. Alla fine della prima stagione, infatti, Ciro, nel tentativo di uccidere Carmine, è colto alle spalle da Filippo che, per difendere l’amico, lo colpisce al fianco con un coltello. Seppur morto, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 2 marzo 2023) Vi avvisiamo subito che l’articolo contiene spoiler sulla terza stagione di, quindi fermatevi subito se non volete leggerli! La fine della terza stagione della serie ha lasciato un enigma agli appassionati telespettatori:(interpretato da) è davvero morto? Il fortunato prodotto Rai diretto da Ivan Silvestrini riprenderà con una quarta stagione, nella quale potrebbe tornare l’amatissimo. O almeno, questo è quanto ipotizzato da numerosi fan della serie, speranzosi di poter rivedere il personaggio. Alla fine della prima stagione, infatti,, nel tentativo di uccidere Carmine, è colto alle spalle da Filippo che, per difendere l’amico, lo colpisce al fianco con un coltello. Seppur morto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Viva Rai2, Mare Fuori, La Porta Rossa, Boomerissima, Boss in Incognito, Belve, Stasera tutto è possibile, Dalla str… - SimoneAlliva : È così bella la vittoria di #Schlein perché ci dice che non bisogna aver paura dei più bravi: non bisogna oscurarli… - davidemaggio : Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuor… - _proudofRic_ : RT @jjbowerslaugh: no gaetano, non è questo il mare fuori, non è così che doveva andare perché ne stavi uscendo. ancora una vita spezzata.… - preservativi_ : cristo dio emma ti blocco basta mare fuori in tl -