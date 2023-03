Mare Fuori e il probabile finale alternativo. Una tiktoker chiama la Rai: “Mi confermate questa tesi?” (Di giovedì 2 marzo 2023) Mare Fuori, la serie cult che sta registrando numeri da capogiro su RaiPlay ma anche su RaiDue (e su Netflix dove è disponibile la prima stagione) potrebbe avere un finale alternativo? Un finale, per farla breve, che potrebbe prevedere il ritorno in scena di Ciro Ricci (Giacomo Giorgio) morto nella prima stagione. Com’è possibile? Se lo è chiesto una tiktoker che ha colto i rumors e ha scelto una delle vie ufficiali per avere conferme o smentite, ovvero chiaMare la Rai: “Scusi il disturbo. Avrei bisogno di un’informazione per quanto riguarda la terza stagione di Mare Fuori. Gira voce che ci saranno dei minuti extra nella proiezione, ultimo episodio su Rai 2, oltre a quelli su RaiPlay. Lei mi conferma questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023), la serie cult che sta registrando numeri da capogiro su RaiPlay ma anche su RaiDue (e su Netflix dove è disponibile la prima stagione) potrebbe avere un? Un, per farla breve, che potrebbe prevedere il ritorno in scena di Ciro Ricci (Giacomo Giorgio) morto nella prima stagione. Com’è possibile? Se lo è chiesto unache ha colto i rumors e ha scelto una delle vie ufficiali per avere conferme o smentite, ovvero chiala Rai: “Scusi il disturbo. Avrei bisogno di un’informazione per quanto riguarda la terza stagione di. Gira voce che ci saranno dei minuti extra nella proiezione, ultimo episodio su Rai 2, oltre a quelli su RaiPlay. Lei mi conferma...

