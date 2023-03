Mare Fuori 3, The Jackal e il loro doppiaggio esilarante (Video) (Di giovedì 2 marzo 2023) I The Jackal lo avevano annunciato, il successo di Mare Fuori 3 li ‘costringeva’ a guardarsi la serie e a rivisitarla a modo loro. Il gruppo comico napoletano ha iniziato con un Video nel quale ha doppiato in italiano “doppiaggese” una delle new entry più amate della nuova stagione, Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Jackal (@ the Jackal) The Jackal devono parte del loro successo a Gli effetti di Gomorra sulla gente, i Video parodia della serie, a cui parteciparono con dei camei anche Salvatore Esposito e Roberto Saviano. Pochi giorni fa su Instagram il gruppo aveva scritto. “Alla fine ci tocca vedere ... Leggi su screenworld (Di giovedì 2 marzo 2023) I Thelo avevano annunciato, il successo di3 li ‘costringeva’ a guardarsi la serie e a rivisitarla a modo. Il gruppo comico napoletano ha iniziato con unnel quale ha doppiato in italiano “doppiaggese” una delle new entry più amate della nuova stagione, Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The(@ the) Thedevono parte delsuccesso a Gli effetti di Gomorra sulla gente, iparodia della serie, a cui parteciparono con dei camei anche Salvatore Esposito e Roberto Saviano. Pochi giorni fa su Instagram il gruppo aveva scritto. “Alla fine ci tocca vedere ...

