Mare Fuori 3: The Jackal doppiano la serie in "doppiaggese" (VIDEO) (Di giovedì 2 marzo 2023) Il "doppiaggese" dei The Jackal è tornato. Il gruppo comico, nato a Napoli nel 2005 e diventato popolare grazie a Youtube, hanno deciso di far doppiare a Ciro Priello una scena di Mare Fuori 3, la terza stagione della fortunata serie di Rai 2 creata da Cristiana Farina. Come potete ben vedere dal VIDEO, apparso nelle ultime ore sul profilo Instagram del gruppo comico, Priello doppia una scena che vede come protagonista il personaggio di Rosa Ricci, interpretata dalla giovane attrice Maria Esposito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Jackal (@ the Jackal) "Abbiamo chiesto a @ciropriello di doppiare questo spezzone di Mare Fuori. E voi cosa vorreste fargli ...

